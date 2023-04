https://fr.sputniknews.africa/20230414/la-rdc-examine-la-possibilite-dintroduire-le-systeme-de-paiement-russe-mir-1058598745.html

La RDC examine la possibilité d’introduire le système de paiement russe Mir

Les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) examinent la possibilité d’utiliser le système de paiement russe Mir, comme l’a dit à Sputnik... 14.04.2023, Sputnik Afrique

Dans un entretien à Sputnik, l’ambassadeur de la République démocratique du Congo (RDC) à Moscou, Ivan Vangu Ngimbi, a fait savoir que son pays étudiait la possibilité d’introduire le système de paiement russe Mir.Des obstacles dans le transfert de fondsEn outre, il a noté que l’ambassade de RDC en Russie était confrontée à des difficultés bancaires à cause des sanctions antirusses. D’après lui, elle ne peut pas obtenir de fonds pour payer les salaires du personnel.Ivan Vangu Ngimbi a aussi indiqué que les parents des jeunes congolais étudiant en Russie ne pouvaient pas leur envoyer d’argent.Les pays qui acceptent déjà les cartes russesLes cartes de paiement russe Mir sont désormais acceptées par les banques partenaires en Abkhazie, en Arménie, en Biélorussie, au Vietnam, au Kazakhstan, au Kirghizistan, au Tadjikistan, en Corée du Sud et en Ossétie du Sud.De leur côté, l'Iran, l'Indonésie, le Myanmar, l'Égypte, la Thaïlande, l'Inde, le Venezuela, l'île Maurice, le Nigeria et l'Éthiopie manifestent leur intérêt.

