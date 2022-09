https://fr.sputniknews.africa/20220903/lethiopie-compte-bientot-rejoindre-le-systeme-de-paiement-russe-mir--1056061212.html

L'Éthiopie compte bientôt rejoindre le système de paiement russe Mir

L'Éthiopie compte bientôt rejoindre le système de paiement russe Mir

Pour l’Éthiopie, tous les mécanismes sont bons pour faire du commerce avec la Russie. Le pays est notamment prêt à introduire les cartes de paiement russes... 03.09.2022, Sputnik Afrique

Dans un entretien à Sputnik, l’ambassadeur d’Éthiopie à Moscou Alemayehu Tegenu fait état de l’intention de son pays de recourir à tous les moyens possibles dans le commerce avec la Russie. Cela concerne notamment l’introduction des cartes de paiement russes Mir.En juin, Alemayehu Tegenu a déclaré à Sputnik que l'Éthiopie pourrait rejoindre le système de paiement mis en place par la Russie si la Chine et la Turquie y participaient.Faisant face aux sanctions occidentales la Banque de Russie a développé son propre système de paiement appelé Mir en 2015.Des cartes déjà acceptées dans 11 paysLes cartes Mir sont désormais acceptées dans 11 pays: la Turquie, le Vietnam, l’Arménie, la Corée du Sud, l’Ouzbékistan, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie.Fin juillet, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour la diplomatie économique Mehdi Safari a informé Sputnik que les cartes Mir étaient sur le point d’être acceptées en Iran.Au mois d’août, les médias ont rapporté que l’Inde et la Russie examinaient la possibilité d’accepter leurs systèmes de paiement nationaux respectifs, RuPay et Mir.L’ambassadeur cubain à Moscou Julio Antonio Garmendia Pena a récemment déclaré qu’à la fin de cette année les cartes Mir pourraient être utilisées à Cuba.

éthiopie, russie, mir (carte bancaire)