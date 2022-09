https://fr.sputniknews.africa/20220831/la-russie-et-liran-pourront-bientot-faire-du-commerce-sans-utiliser-le-dollar-1056030615.html

La Russie et l’Iran pourront bientôt faire du commerce sans utiliser le dollar

La Russie et l'Iran pourront bientôt faire du commerce sans utiliser le dollar

Les banques centrales russe et iranienne mènent des négociations sur les modalités d’intégration de leurs systèmes de paiements Mir et Shetab, rapporte le... 31.08.2022, Sputnik Afrique

Sanctionnés par les États-Unis, la Russie et l’Iran sont sur la voie de reconnaître leurs systèmes de paiements Mir et Shetab. Cette démarche permettra à ces pays d’effectuer des transactions dans leurs monnaies nationales sans utiliser le dollar."De bons accords" ont été obtenus concernant les aspects techniques", a ajouté le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir Adbollahian.En août, l’Iran a indiqué disposer des infrastructures nécessaires pour connecter les deux systèmes d’ici "quelques mois". L’intention d’abandonner le dollar dans les échanges commerciaux russo-iraniens a été évoquée à maintes reprises par les autorités russes et iraniennes.C’est aussi avec l’Inde que la Russie s’attend à une reconnaissance mutuelle des systèmes de paiement et à l’augmentation des transactions en devises nationales.Où Mir fonctionne-t-il?Les cartes Mir, en dehors de la Russie, sont maintenant utilisables dans différents pays: l'Abkhazie, l'Arménie, la Biélorussie, la Bulgarie, Chypre, les Émirats arabes unis, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ossétie du Sud, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, la Turquie et le Vietnam. Les négociations sont en cours également avec plusieurs pays, dont l’Azerbaïdjan, Bahreïn, la Chine, Cuba, l’Égypte, l’Indonésie, les Maldives, le Nigeria et la Thaïlande.Dans le cadre des sanctions occidentales, de grandes banques russes ont été déconnectées du réseau SWIFT et des systèmes de paiement Visa et Mastercard. Cette démarche a rendu les transactions internationales plus compliquées. Les détenteurs de cartes Visa et Mastercard délivrées en Russie ne peuvent pas s’en servir à l’étranger.

