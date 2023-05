https://fr.sputniknews.africa/20230504/la-russie-lance-la-construction-du-3e-reacteur-de-la-centrale-nucleaire-egyptienne---photos-1059026240.html

La Russie lance la construction du 3e réacteur de la centrale nucléaire égyptienne - photos

La Russie lance la construction du 3e réacteur de la centrale nucléaire égyptienne - photos

Mercredi 3 mai, le groupe russe Rosatom a entamé la construction en Égypte du troisième réacteur de la centrale nucléaire d’El-Dabaa. Le permis de construction... 04.05.2023, Sputnik Afrique

Mercredi 3 mai, le coup d’envoi a été donné à la construction du troisième réacteur de la centrale nucléaire d’El-Dabaa en Égypte.Le groupe Rosatom a annoncé que du béton avait été coulé dans la plaque de fondation du réacteur, marquant ainsi le début du "stade principal" des travaux.Le permis de construire pour le troisième réacteur a été délivré à Rosatom fin mars.La construction lancée en 2022Un accord intergouvernemental sur la construction de la première centrale nucléaire en Égypte avait été conclu en novembre 2015. Le contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction avait été signé fin 2016. La construction de la centrale a été lancée en juillet 2022.Le projet prévoit la construction de quatre réacteurs d’une puissance de 1.200 MWt chacun.Les travaux sur les quatre unités de puissance doivent être achevés en 2028-2029.Un soutien pour les 10 premières années d’exploitationLa Russie aidera ses partenaires égyptiens à développer leur infrastructure nucléaire, fournira du combustible pour l'ensemble du cycle de vie de la centrale, construira une installation de stockage spéciale et mettra à disposition des conteneurs pour entreposer le combustible usagé. Elle assurera la formation du personnel égyptien et soutiendra l'exploitation et la maintenance de la centrale nucléaire d'El-Dabaa pendant les 10 premières années d'exploitation.Oleg Ozerov, chef du secrétariat du Forum du partenariat Russie-Afrique, a annoncé fin mars que la Russie négociait avec plusieurs pays africains des projets d’utilisation pacifique de l’énergie atomique. L’objectif est d’augmenter la production d’électricité nécessaire pour l’industrialisation de l’Afrique.

