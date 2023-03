https://fr.sputniknews.africa/20230305/la-premiere-centrale-nucleaire-egyptienne-est-prete-a-receptionner-des-equipements-russes-1058105796.html

La première centrale nucléaire égyptienne est prête à réceptionner des équipements russes

La première centrale nucléaire égyptienne est prête à réceptionner des équipements russes

En construction avec l'entreprise russe Rosatom, la première centrale nucléaire égyptienne El-Dabaa pourra recevoir ses premiers équipements.

Une nouvelle étape de la construction de la première centrale nucléaire en Égypte, avec la participation de la Russie. La jetée spéciale d’El Dabaa vient d’être mise en place pour réceptionner par voie maritime des équipements et des appareils, ont indiqué les autorités égyptiennes.Dans un communiqué, l’Autorité égyptienne des centrales nucléaires (NPPA) précise que toutes les licences ont été obtenues pour lancer l’exploitation du quai.Les premières livraisons d’équipements de longue durée sont prévues dans la seconde moitié de mars, poursuit l’institution.Centrale nucléaire d'El-DabaaIl s’agit du premier grand projet de l’agence nucléaire russe Rosatom en Afrique. La centrale nucléaire d'El-Dabaa sera située dans la région de Matruh sur la côte méditerranéenne, à 350 km du Caire.L’installation comprendra quatre réacteurs russes VVER-1200 de génération 3+ répondant aux exigences internationales les plus élevées en matière d'efficacité et de sûreté nucléaire. La capacité totale de l’édifice sera de quelque 4,8 GW.Le chantier du premier réacteur a été lancé en juillet. La fin des travaux est programmée vers 2028, alors que la centrale devrait devenir complètement opérationnelle vers 2030.Durant tout le cycle de vie de la centrale, 60 ans, Rostam fournira du combustible nucléaire. L’entreprise assurera également les services de formation du personnel, d’assistance et de maintenance durant les 10 ans suivant le lancement de chaque réacteur.

