La Russie fabrique des équipements pour la 1e centrale nucléaire égyptienne, "verte" et durable"

La première centrale nucléaire d'Égypte, dont la construction a été lancée fin juillet, "approvisionnera ce pays pendant 100 ans en énergie "verte" et... 03.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-03T17:00+0200

2022-09-03T17:00+0200

2022-09-03T17:00+0200

La construction d'une cuve de réacteur pour l'unité №1 de la première centrale nucléaire égyptienne, celle d'El-Dabaa, a commencé à Saint-Pétersbourg dans une usine de Rosatom, a fait savoir ce samedi le directeur général de cette entreprise publique spécialisée dans le secteur de l'énergie nucléaire."La centrale nucléaire qui fonctionnera en Égypte approvisionnera ce pays pendant 100 ans en énergie "verte" et durable. Qui plus est, il s'agit de la naissance de tout un secteur industriel en Égypte", a-t-il déclaré. Pour lui, "une nouvelle vie s'amorce".Un cycle de vie de 60 ansLa construction de cette centrale a débuté le 20 juillet 2022. Rosatom envisage de construire les quatre unités de la centrale, dotées chacune d'un réacteur VVER-1200 de génération III+ de 1200 MW d'ici à 2028.La Russie fournira du combustible nucléaire durant les 60 ans du cycle de vie de la centrale. Rosatom effectuera en outre la maintenance et les travaux de réparation durant 10 ans après le lancement de chaque unité. Le contrat prévoit aussi la construction d'un premier module de dépôt sec de combustible usé avant 2028. La centrale devrait atteindre sa capacité prévue d'ici à 2030.Pour Rosatom, la construction représente un projet pilote sur le continent africain. En somme, les contrats signés par la société russe prévoient la construction de 34 unités dans 11 pays.

