La Russie a des propositions à faire à l'Afrique dans le domaine du nucléaire

La Russie a des propositions à faire à l'Afrique dans le domaine du nucléaire

Moscou négocie avec plusieurs pays africains pour mettre en œuvre des projets d'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Objectif: augmenter la production... 29.03.2023, Sputnik Afrique

afrique

maghreb

afrique subsaharienne

égypte

russie

nucléaire

centrale nucléaire

électricité

diplomatie

Dans le domaine de l'énergie nucléaire, la Russie a beaucoup de propositions à faire à l'Afrique, a déclaré Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant russe et chef du secrétariat du Forum du partenariat Russie-Afrique. D’après lui, les pays du continent sont intéressés à coopérer dans ce domaine.Selon M.Ozerov, outre la mise en œuvre des projets communs existants, notamment la construction de la centrale nucléaire d'El-Dabaa en Égypte, la Russie entend élargir le cercle de ses partenaires sur le continent.Il a ajouté que Moscou négociait avec d'autres pays africains pour mettre en œuvre des projets d'utilisation pacifique de l'énergie atomique. À cet égard, l’ambassadeur itinérant a rappelé que la Russie est le premier pays au monde dans le domaine de l’énergie nucléaire, non seulement en matière de production d’électricité mais également en ce qui concerne la construction de centrales.Centrale nucléaire d'El-DabaaLe géant russe du nucléaire Rosatom a lancé en juillet 2022 la construction de la première centrale nucléaire d'Égypte. Quatre unités de puissance de la centrale d’El-Dabaa, située dans le nord du pays, seront construites d’ici 2028, ce qui permettra à l’Égypte de rejoindre le club des pays du nucléaire.La Russie aidera également ses partenaires égyptiens à développer leur infrastructure nucléaire, fournira du combustible pour l'ensemble du cycle de vie de la centrale, construira une installation de stockage spéciale et fournira des conteneurs pour entreposer le combustible usagé. Elle assurera la formation du personnel égyptien et fournira à ses partenaires un soutien pour l'exploitation et la maintenance de la centrale nucléaire d'El-Dabaa pendant les 10 premières années d'exploitation.

