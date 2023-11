https://fr.sputniknews.africa/20231108/ce-pays-africain-aspire-lindependance-energetique-dici-2025-1063402001.html

Ce pays africain aspire l’indépendance énergétique d’ici 2025

Ce pays africain aspire l’indépendance énergétique d’ici 2025

Le gouvernement zimbabwéen a adopté une feuille de route pour assurer son autosuffisance en électricité. Parmi les mesures envisagées, la restructuration de la... 08.11.2023, Sputnik Afrique

Le conseil de ministres du Zimbabwe a approuvé le 7 novembre une feuille de route en vue d’acquérir l’autosuffisance énergétique du pays d’ici 2025, relate The Herald.Pour y parvenir, les autorités envisagent de restructurer ZESA, société de services publics d’électricité, de soutenir l’extraction du charbon par des groupes privés et en même temps en finançant des projets d’énergie renouvelable.De plus, les petites centrales thermiques à Harare, Munyati et Bulawayo, qui se montrent inefficaces, seront démantelées. En complément, diverses mesures d’économie en matière d’énergie seront mises en œuvre.Déficit énergétiqueLe pays dispose actuellement de trois sources de production d’énergie: hydroélectrique, thermique et solaire.D’après Jenfan Muswere, ministre de l’Information, la capacité de production locale est de 1.280 mégawatts, alors que la demande est de 1.850 mégawatts. Pour combler ce déficit, le gouvernement importe donc 200 à 500 mégawatts.

