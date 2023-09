https://fr.sputniknews.africa/20230923/ces-10-pays-africains-ont-des-taux-dinflation-alimentaire-record-1062292304.html

Ces 10 pays africains ont des taux d’inflation alimentaire record

Ces 10 pays africains ont des taux d'inflation alimentaire record

Le Zimbabwe, l'Égypte et la Sierra Leone sont les premiers sur la liste des dix pays africains les plus touchés par la hausse des prix des denrées.

Face à de graves problèmes économiques, les chiffres de l’inflation ont bondi ces dernières années dans les pays du monde entier. En Afrique, la situation est même devenue plus inquiétante encore, note Business Insider Africa.Les taux élevés sur le continent sont pour beaucoup liés à l’inflation alimentaire. Les prix des denrées ont en effet grimpé en flèche, rendant de plus en plus difficile leur achat pour de nombreux habitants.Entre 2020 et 2022, les prix des denrées alimentaires de base en Afrique ont augmenté en moyenne de 23,9%, selon le FMI. Il s’agit de la plus forte hausse depuis la crise financière mondiale de 2008. Elle est due aux perturbations de l’approvisionnement intérieur, à la dépréciation des monnaies locales et à la hausse des coûts des engrais, explique le média.Dépréciation des monnaiesEn outre, avec le début du conflit en Ukraine, des perturbations complexes de l’approvisionnement ont eu lieu et les prix des intrants agricoles ont augmenté. Les pays d’Afrique ont été particulièrement touchés en raison de leur forte dépendance à l’égard des importations alimentaires.La hausse des prix locaux, notamment des produits alimentaires, est également due à une dépréciation rapide des monnaies africaines par rapport au dollar américain.Trading Economics, une plateforme qui fournit plus de 20 millions d’indicateurs économiques provenant de sources officielles, a dressé un classement ad hoc.

