https://fr.sputniknews.africa/20231118/largage-de-tracts-cette-nouvelle-facon-russe-dutiliser-les-drones---video-1063630041.html

Largage de tracts: cette nouvelle façon russe d’utiliser les drones - vidéo

Largage de tracts: cette nouvelle façon russe d’utiliser les drones - vidéo

Les militaires russes utilisent des drones pour larguer des tracts sur les positions ukrainiennes. Ils contiennent des appels à se rendre et la façon de... 18.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-18T14:01+0100

2023-11-18T14:01+0100

2023-11-18T14:01+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

drone

largage

tracts

prisonniers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/03/1060312618_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ef0323c09960527aebce737e784933d0.jpg

Le groupe Dniepr des forces armées russes a sa propre façon d’utiliser les drones pendant le conflit en Ukraine, témoigne à Sputnik une source familière de la situation.Le militaire a ajouté que plusieurs dizaines d’Ukrainiens avaient déjà suivi ce conseil. Ils sont tous sains et saufs et se trouvent en sécurité. Des soins médicaux ont été dispensés à ceux qui en avaient besoin.Radio VolgaLes tracts ne sont pas l’unique moyen employé par l’armée russe pour persuader les soldats ukrainiens de déposer les armes.À la mi-juillet, l’armée russe a créé la fréquence radio 149.200 Volga qui fonctionne sur tous les axes du front. Elle est accessible depuis n’importe quel talkie-walkie et sert à informer de l’intention de se rendre.En un peu plus d’un mois, environ 10.000 soldats ont profité de cette occasion.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, drone, largage, tracts, prisonniers