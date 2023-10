https://fr.sputniknews.africa/20231027/le-premier-bataillon-compose-dex-soldats-ukrainiens-adhere-aux-forces-armees-russes-1063110843.html

Le premier bataillon composé d'ex-soldats ukrainiens adhère aux forces armées russes

Une nouvelle unité militaire, composée d'anciens prisonniers de guerre ukrainiens, combattra les forces armées de Kiev. Ces militaires ont adopté la... 27.10.2023, Sputnik Afrique

Le bataillon de volontaires portant le nom de Bogdan Khmelnitski, chef militaire et politique des Cosaques d'Ukraine du XVIIe siècle, formé d'anciens militaires ukrainiens, a intégré l'unité Cascade de la république populaire de Donetsk.Après avoir prêté serment, les soldats partiront pour le front, a indiqué à Sputnik le commandant du bataillon Andreï Tichtchenko. Le serment sera prêté à l'issue de la période de formation, selon lui.Un bataillon de prisonniers de guerreAncien commandant de char, M. Tichtchenko avait parlé de la création de son bataillon fin février. À ce moment-là, il comprenait déjà 70 personnes dont 95% étaient d'anciens militaires ukrainiens aguerris.Cette formation de volontaires se compose de prisonniers de guerre détenus dans différents endroits. Ils concluent des contrats avec l'armée russe aux mêmes conditions que les autres volontaires.De nouveaux RussesD'autres soldats du bataillon ont indiqué à Sputnik qu'ils avaient adhéré de leur plein gré, après l’obtention de la nationalité russe."Des membres [des structures de force] russes sont arrivés pour dire: 'Qui veut rester ici?' Ils ont proposé d'intégrer le bataillon, nous avons accepté", a raconté un ancien garde-frontières ukrainien. Selon lui, l'âge des volontaires dans le bataillon varie entre 25 et 47 ans."Nous sommes ensemble depuis début octobre, nous nous connaissons déjà, nous communiquons normalement", dit un autre volontaire. Et d'ajouter que chacun d'entre eux reçoit un passeport russe en renonçant à la nationalité ukrainienne.

