"Véritable cauchemar": l'Ukraine manque de personnes à mobiliser, selon son ex-Premier ministre

"Véritable cauchemar": l'Ukraine manque de personnes à mobiliser, selon son ex-Premier ministre

L'Ukraine connaît un épuisement de ses ressources à mobiliser, a fait savoir un ex-Premier ministre de ce pays. Selon lui, les soldats demandent une rotation... 23.10.2023

Les réserves de mobilisation de l'Ukraine sont épuisées, alors que les militaires en première ligne demandent une rotation, a déploré Nikolaï Azarov, ancien Premier ministre d'Ukraine.Selon M.Azarov, pour "attraper" le plus grand nombre possible de personnes, les commissariats militaires ont commencé à attirer d'anciens prisonniers. En outre, beaucoup d’Ukrainiens fuient le pays "de toutes sortes de façons", a-t-il noté.L’enrôlement forcéLe régime de loi martiale et le décret de mobilisation générale sont en vigueur depuis février 2022 en Ukraine. Les hommes âgés de 18 à 60 ans sont soumis à l’interdiction de quitter le pays. L'évasion du service militaire revêt d'une responsabilité pénale passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison.Selon de nombreuses vidéos partagées sur les réseaux sociaux, l’enrôlement peut se faire partout, notamment dans les rues, dans les stations-service et dans les cafés. Les individus concernés sont emmenés parfois de force dans les bureaux d'enrôlement.

