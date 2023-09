https://fr.sputniknews.africa/20230909/voici-un-mal-des-forces-armees-ukrainiennes-que-kiev-passe-sous-silence-1061990777.html

Voici un mal des forces armées ukrainiennes que Kiev passe sous silence

Les soldats ukrainiens sont majoritairement des alcooliques et des toxicomanes, a révélé sur les réseaux sociaux un ex-Premier ministre ukrainien. Selon lui... 09.09.2023, Sputnik Afrique

L'ivrognerie et la consommation de drogues sont très répandues parmi les militaires ukrainiens. Kiev passe ce problème sous silence, mais il risque de s'aggraver davantage après la fin du conflit en Ukraine, estime Nikolaï Azarov, ancien Premier ministre d'Ukraine.Des drogues fournies au frontDe ce fait, des accidents de la route impliquant du matériel militaire arrivent, ainsi que des explosions accidentelles de grenades, etc., estime-t-il. Le problème s'aggravera encore avec le retour des soldats du front, avertit-il. Lorsque les soldats ne sauront pas trouver leur place dans la société et "se rendront compte que l'État leur a posé un lapin", indique l'ex-chef de gouvernement.Fin août, le procureur général d'Ukraine Andreï Kostine a avoué que des groupes criminels organisés agissaient sur le sol ukrainien et fournissaient des stupéfiants aux militaires ukrainiens combattant sur le front. Il a qualifié ce problème de compliqué, car ayant "une dimension transnationale".

