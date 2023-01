https://fr.sputniknews.africa/20230108/en-egypte-une-ukrainienne-condamnee-a-perpetuite-pour-possession-de-cocaine-1057539830.html

En Égypte, une Ukrainienne condamnée à perpétuité pour trafic de cocaïne

Un tribunal égyptien a condamné une Ukrainienne à la perpétuité (25 ans, selon les lois égyptiennes) et à 4.500 dollars d'amende pour le trafic de drogue. 08.01.2023, Sputnik Afrique

Une Ukrainienne a été condamnée au Caire à une peine de prison à perpétuité, soit 25 ans en Egypte, après avoir été arrêtée en possession de quatre kilogrammes de cocaïne, a annoncé ce dimanche 8 janvier le quotidien Akhbar Alyoum.Ce verdict peut encore faire l'objet d'un appel, a-t-elle précisé. La condamnée avait été arrêtée en avril 2022 à l'aéroport du Caire où elle venait d'atterrir en provenance de Doha quand la drogue avait été découverte dans ses bagages, d'après la même source. Selon Akhbar Alyoum, Mme Balakina a "reconnu avoir rencontré un Égyptien à l'étranger" qui lui a "versé 2.500 dollars" pour faire entrer de la drogue en Egypte.L'Égypte, l'un des pays qui exécute le plus au monde selon Amnesty International, prévoit jusqu'à la peine de mort pour le trafic de stupéfiants. En septembre 2021, dix hommes, dont sept Pakistanais, un Iranien et deux Egyptiens avaient ainsi été condamnés à la peine capitale après la saisie de plus de deux tonnes d'héroïne et 99 kilogrammes de méthamphétamine.

