La Défense russe énumère les pertes infligées à l’Ukraine en une semaine

Cette semaine, les forces armées russes ont réussi à détruire et intercepter des centaines de drones ukrainiens, des dizaines de projectiles de HIMARS, ainsi... 09.09.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/0f/1059261639_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_22dbce1acbe3fcee5952332c2e36e50d.jpg

Ce samedi 9 septembre, le ministère russe de la Défense a tiré le bilan des avancements au front depuis la semaine dernière.Pendant la période du 2 au 9 septembre, les forces russes ont mené six frappes groupées avec des armes aériennes et maritimes à longue portée de haute précision, ainsi qu’à l’aide de drones.Parmi les cibles des frappes, la Défense russe a énuméré le renseignement électronique de l'Ukraine, des infrastructures portuaires, la production de vedettes drones, des entrepôts de stockage de munitions et d'armes occidentales, de carburant, ainsi que des bases d'entraînement au sabotage ukrainiennes et de terroristes du "Corps des volontaires russes".En outre, les frappes portées ont permis de perturber le fonctionnement des systèmes de reconnaissance radio stratégique ainsi que la logistique des troupes ukrainiennes opérant dans les directions de Kherson et de Zaporojié.En mer et dans le cielAu cours de leur service de combat dans la partie sud du détroit de Kertch, les navires de la flotte de la mer Noire ont découvert et détruit trois bateaux-drones semi-submersibles ukrainiens qui tentaient d'attaquer le pont de Crimée.En outre, des avions de l'aviation navale ont détruit quatre bateaux à grande vitesse avec des groupes de débarquement des unités spéciales des forces armées ukrainiennes, totalisant jusqu'à 50 militaires.L’aviation russe a abattu un avion MiG-29 et un hélicoptère Mi-8 de l'armée de l'air ukrainienne, et a détruit des lanceurs de système S-300PS.Les forces russes ont mis hors services plusieurs centaines de drones ukrainiens et ont intercepté 49 projectiles de HIMARS, trois bombes guidées JDAM et un missile antiradar HARM.Pertes de Kiev sur les différents axes:

