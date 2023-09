https://fr.sputniknews.africa/20230908/munitions-etrangeres-et-dizaines-de-drones-detruits-le-nouveau-bilan-de-la-zone-du-conflit-1061970198.html

Munitions étrangères et dizaines de drones détruits: le nouveau bilan de la zone du conflit

Pendant ces dernières 24h, les forces russes ont repoussé de multiples attaques sur plusieurs axes dans la zone du conflit en mettant hors état de nuire des...

Le ministère russe de la Défense a tiré son bilan quotidien des pertes infligées au front à la partie ukrainienne. En 24h, quatre projectiles HIMARS ont été interceptés et 31 drones ukrainiens abattus.Qui plus est, une station radar pour détecter et suivre des cibles à basse altitude ST-68U a été mise hors état de nuire.Pertes de Kiev sur les différents axes:

