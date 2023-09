: quatre attaques ont été repoussées; l'Ukraine a perdu deux véhicules, trois obusiers M777 de fabrication américaine et un canon automoteur Gvozdika.

: neuf attaques ont été déjouées; un char, deux véhicules blindés de combat, 12 autres véhicules, un canon automoteur polonais Krab, un canon automoteur Gvozdika, deux obusiers D-30 et un D-20 ont été anéantis.

une attaque a été repoussée; les activités de deux groupes ukrainiens de reconnaissance et de sabotage ont été sapées; Kiev a perdu deux véhicules blindés de combat, cinq autres véhicules, un canon automoteur polonais Krab, deux obusiers D-30 et une pièce d'artillerie moyenne Guiatsint-B.

: une attaque a été repoussée; deux véhicules blindés et trois pick-up ont été détruits.

: les pertes de l'Ukraine s'élèvent à deux véhicules et deux obusiers M777. En outre, trois groupes de reconnaissance et de sabotage ont été anéantis.

14 attaques ont été repoussées; Kiev a perdu deux chars, quatre véhicules blindés de combat d'infanterie, deux véhicules blindés de combat, trois autres véhicules, un obusier M109 Paladin et un obusier M777 américains, mais aussi un canon automoteur Gvozdika, un radar antidrone Bukovel-AD et des obusiers: un FH-70 britannique, un Msta-B et un D-30.