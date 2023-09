https://fr.sputniknews.africa/20230904/la-raison-pour-laquelle-kiev-subit-de-grosses-pertes-en-armements-selon-un-think-tank-britannique-1061868933.html

La raison pour laquelle Kiev subit de grosses pertes en armements, selon un think-tank britannique

La raison pour laquelle Kiev subit de grosses pertes en armements, selon un think-tank britannique

Les tentatives de Kiev de mener rapidement sa contre-offensive se sont soldées par de lourdes pertes en équipements militaires, estime le Royal United Services... 04.09.2023, Sputnik Afrique

Les forces ukrainiennes ont déjà perdu un grand nombre de leurs équipements, a indiqué le think-tank britannique Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) dans un rapport. Une réalisation qui survient le jour même où le ministre russe de la Défense a fait le même constat.De plus, les capacités du personnel ukrainien au niveau des bataillons et des brigades ne sont pas à la hauteur, ce qui représente un autre facteur négatif, souligne le RUSI.D’après le think-tank, les tactiques et les méthodes de l’Otan enseignées à l’armée de Kiev ne conviennent pas pour ce type de combats.Les chiffres présentés par la RussieEn effet, l’Ukraine fait face à de grandes pertes en hommes comme en équipements, a fait savoir aux journalistes, ce 4 septembre, le ministre russe de la Défense. Entre autres, six chars ont été détruits en une seule journée, sur un seul axe, a précisé Sergueï Choïgou.En outre, sept vedettes militaires rapides ont été éliminées rien que ces cinq derniers jours, poursuit-il.De son côté, Vladimir Poutine s’est exprimé lui-aussi ce 4 septembre à ce sujet, lors d’une conférence de presse avec son homologue turc en visite en Russie. La contre-offensive ukrainienne "ne stagne pas: elle a échoué", a tranché le chef de l’État russe.Début septembre, la Défense russe a expliqué le grand nombre de pertes chez les militaires ukrainiens par les frappes efficaces russes menées à longue distance contre les véhicules blindés ukrainiens.Dans les deux premiers mois de leur contre-offensive, les forces armées de Kiev avaient perdu plus de 43.000 hommes et plus de 49 unités d’équipements militaires, rapportait le ministère russe début août. Entre autres, y figuraient 26 avions, 9 hélicoptères, 1.831 blindés dont 25 chars allemands Leopard, 7 chars français AMX et 21 blindés américains Bradley.

