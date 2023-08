https://fr.sputniknews.africa/20230825/voici-les-raisons-de-lechec-de-la-contre-offensive-de-kiev-selon-un-ex-officier-de-lotan-1061636042.html

Voici les raisons de l’échec de la contre-offensive de Kiev, selon un ex-officier de l’Otan

Voici les raisons de l'échec de la contre-offensive de Kiev, selon un ex-officier de l'Otan

La contre-offensive de Kiev lancée le 4 juin n’apporte aucun résultat si ce n’est que des échecs. Les tactiques erronées de Kiev sont les causes de ces... 25.08.2023, Sputnik Afrique

Deux mois et demi après son lancement, la contre-offensive des forces armées ukrainiennes s’avère être un échec complet en raison des mauvaises stratégies initiales des dirigeants ukrainiens, a déclaré l'ancien officier de l'Otan Stavros Atlamazoglou dans un article pour le site 19FortyFive.L’obstacle des minesSelon l'officier, les forces ukrainiennes ont dû surmonter de sérieux obstacles, y compris des centaines de milliers de mines antichars et antipersonnel devant les défenses russes.Pertes ukrainiennesLe 4 août, la Défense russe avait annoncé que les troupes ukrainiennes avaient perdu plus de 43.000 hommes et plus de 4.900 pièces d’armement (26 avions, 9 hélicoptères et 1.831 véhicules blindés, dont 25 chars allemands Leopard, 7 chars à roues français AMX et 21 BMP américains Bradley) depuis le début de la "contre-offensive", dans une période allant de juin à juillet.

