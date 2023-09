https://fr.sputniknews.africa/20230908/un-autre-crime-odieux-moscou-accuse-kiev-detre-derriere-la-frappe-meurtriere-sur-konstantinovka-1061978033.html

"Un autre crime odieux": Moscou accuse Kiev d'être derrière la frappe meurtrière sur Konstantinovka

La frappe portée contre le marché à Konstantinovka, en RPD, a été menée depuis le côté ukrainien, a déclaré Moscou pointant des estimations des experts... 08.09.2023, Sputnik Afrique

Des séquences vidéo de l’attaque contre le marché dans la ville de Konstantinovka en RPD ayant fait une vingtaine de morts indiquent que le missile a été tiré depuis des positions ukrainiennes, a déclaré le représentant permanent de la Russie auprès de l'Onu Vassili Nebenzia.La ville de Konstantinovka est contrôlée par les forces ukrainiennes. Alors que la responsabilité de la frappe a été imputée à Moscou par l’Ukraine ou encore par la France, des experts indépendants ont défendu une autre version des faits.Après avoir analysé les vidéos et les images depuis le marché attaqué, l’observateur de guerre du quotidien allemand Bild, Julian Röpcke, a jugé que le missile avait été envoyé depuis le nord-ouest. Le même avis a été exprimé par le groupe de recherche Conflict Intelligence Team.L’ambassade de Russie en France a dénoncé les accusations de Paris.Même scénario qu’à BoutchaEn avril 2022, Kiev avait accusé les forces russes d'avoir commis un massacre de résidents civils de la ville de Boutcha. Moscou a en réponse déclaré que toutes les photos et vidéos montrant les corps de riverains sur les rues de Boutcha étaient falsifiées. Le ministère de la Défense a affirmé que l'armée russe avait quitté la ville le 30 mars et que les témoignages en question n’avaient été publiés que trois jours plus tard, lorsque la télévision et le Service de sécurité ukrainiens s’étaient rendus sur les lieux.

