https://fr.sputniknews.africa/20231006/le-darknet-propose-aux-ukrainiens-dacheter-des-actes-de-deces-pour-eviter-la-mobilisation-1062588316.html

Le Darknet propose aux Ukrainiens d’acheter des actes de décès pour éviter la mobilisation

Le Darknet propose aux Ukrainiens d’acheter des actes de décès pour éviter la mobilisation

Réfractaires à la mobilisation, les Ukrainiens peuvent acheter des certificats de décès sur le Darknet pour 10.000 dollars, révèle Sputnik. Les familles ayant... 06.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-06T15:50+0200

2023-10-06T15:50+0200

2023-10-06T15:50+0200

donbass. opération russe

occident

ukraine

kiev

opération militaire

mobilisation

russie

vladimir poutine

contre-offensive

darknet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103030/53/1030305370_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_3e7ab9934fdd0b8823abde5fff84868b.jpg

Des propositions de vente d’avis de décès circulent sur le Darknet ukrainien, a constaté un correspondant de Sputnik. Les fraudeurs proposent aux potentiels conscrits d’éviter d’être mobilisés.Ce type de certificats peut également être remis à la famille d’un réfractaire pour obtenir des indemnisations pour sa fausse mort.Ces derniers proposent également d’organiser un faux enterrement si besoin.Pour le décès d’un militaire, l’Ukraine octroie une compensation de 15 millions de hryvnias (environ 410.000 dollars) à sa famille, selon les données officielles.Enrôlement forcéEn Ukraine, le régime de loi martiale et le décret de mobilisation générale sont en vigueur depuis février 2022. Les hommes âgés de 18 à 60 ans sont soumis à l’interdiction de quitter le pays. L'évasion du service militaire revêt d'une responsabilité pénale passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison.L’enrôlement peut se faire partout, notamment dans les rues, dans les stations-service et dans les cafés, selon de nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Les individus concernés sont emmenés de force dans les bureaux d'enrôlement militaire.Les hommes sont souvent emmenés sans discernement vers les points de mobilisation, selon divers témoignages livrés à Sputnik. Certains d’entre eux se retrouvent en première ligne du front sans avoir suivi de formation, ont indiqué des sources."Jusqu’au dernier Ukrainien"Au vu de son aide massive fournie à Kiev, l’Occident a visiblement l’intention de se battre contre la Russie "jusqu’au dernier Ukrainien", indiquait en juin Vladimir Poutine. Le même point de vue a été exprimé à plusieurs reprises par les autorités russes tout au long de la contre-offensive ukrainienne qui a commencé début juin. Depuis, environ 90.000 militaires ont été tués, a fait savoir le Président russe le 5 octobre. Début septembre, il a qualifié ces actions offensives de fiasco.Compte tenu du nombre de pertes et de la tactique de combat, le commandement ukrainien se sert de ses soldats comme de "la chair à canon", ont signalé tant Moscou que divers analystes occidentaux.

occident

ukraine

kiev

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

occident, ukraine, kiev, opération militaire, mobilisation, russie, vladimir poutine, contre-offensive, darknet, décès