https://fr.sputniknews.africa/20231005/poutine-precise-le-nombre-de-pertes-ukrainiennes-1062571553.html

Poutine précise le nombre de pertes ukrainiennes

Poutine précise le nombre de pertes ukrainiennes

Vladimir Poutine a annoncé le nouveau bilan des pertes ukrainiennes depuis le début de leur contre-offensive début juin: plus de 90.000 soldats, environ 560... 05.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-05T17:21+0200

2023-10-05T17:21+0200

2023-10-05T17:54+0200

international

vladimir poutine

club de discussion valdaï

sotchi

donbass. opération russe

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/05/1062568955_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_e1e3ad0c55e21f7e4368d2f68a219c0a.jpg

L'armée ukrainienne a perdu plus de 90.000 soldats, 557 chars et près de 1.900 véhicules blindés depuis le 4 juin, date de lancement de sa contre-offensive, a déclaré ce jeudi 5 octobre le Président russe Vladimir Poutine au forum du Club de discussion Valdaï à Sotchi, une station balnéaire russe au bord de la mer Noire."Selon lui, la Russie avant sereinement vers la réalisation de ses objectifs dans le cadre de l'opération militaire spéciale.Le forum du club Valdaï rassemble des experts russes et étrangers dans différents domaines. La première conférence du club s’est tenue à Veliki Novgorod, près du lac Valdaï, d'où le nom du forum. Depuis 2014, les membres du club se réunissent à Sotchi, sauf pour 2020, où la conférence annuelle s’est tenue à Moscou à cause de la pandémie de Covid.Cette année, le club célèbre son 20e anniversaire. L’édition 2023 du forum se déroule à Sotchi du 2 au 5 octobre. Elle réunit 140 experts, hommes politiques, diplomates et économistes de 42 pays d'Afrique, d'Eurasie et des deux Amériques.Vladimir Poutine assiste au forum depuis la création du club Valdaï en 2004. Cette participation prend traditionnellement la forme de discussions sur les questions les plus urgentes de la politique et de l’économie mondiales.

sotchi

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, vladimir poutine, club de discussion valdaï, sotchi, ukraine