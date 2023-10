Sous les tirs, un soldat russe a évacué un Ukrainien blessé du champ de bataille - vidéo

"L'ordre était venu d'évacuer un prisonnier de guerre. Personne ne savait comment nous devions l'approcher, ce qui arrivera là-bas, s'il n'y avait pas d'embuscade, rien. Les gars en première ligne nous couvraient. Ma tâche était de venir, de voir s'il y a une embuscade, et emporter le prisonnier. Il s'est avéré qu'il était gravement blessé. Il fallait lui porter secours. Ses doigts étaient endommagés, il a fallu serrer plus fort le garrot et donner un analgésique."