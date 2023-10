https://fr.sputniknews.africa/20231001/les-forces-ukrainiennes-ont-fait-leur-la-tactique-de-ces-forces-speciales-otaniennes-1062463070.html

Les forces ukrainiennes ont fait leur la tactique de ces forces spéciales otaniennes

Sur la ligne de front, les militaires ukrainiens ont emprunté la tactique des forces spéciales britanniques SAS, a confié à Sputnik un officier du groupe russe... 01.10.2023, Sputnik Afrique

Les Ukrainiens ont fait leur la tactique du Special Air Service (SAS), une unité de forces spéciales des forces armées britanniques, a appris Sputnik de la part d’un officier-instructeur du groupe Sud des forces armées russes.Selon le militaire, une large utilisation de cette tactique tient au fait que les Ukrainiens sont entraînés par des spécialistes du SAS.Il a également raconté avoir eu affaire à des mercenaires étrangers au cours des combats.Les écoutes radio le confirmentFin août, les spécialistes russes sur l'axe de Zaporojié ont constaté que dans les écoutes radio ukrainiennes, près de 10% des conversations étaient menées en langues étrangères, et ces discours étaient de plus en plus fréquents, a indiqué à Sputnik un militaire de la reconnaissance électronique.Le plus souvent, il s'agissait de ressortissants des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne et de République tchèque, bien que les Polonais prédominent.Les spécialistes ont cependant précisé qu’il n'était pas encore clair s’il s’agissait de militaires de carrière ou de mercenaires.Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait précédemment déclaré que les États-Unis et l’Otan participaient directement au conflit en Ukraine "non seulement en fournissant des armements, mais aussi en entraînant des effectifs sur le territoire du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Italie et de certains autres pays".

