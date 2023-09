https://fr.sputniknews.africa/20230906/un-heros-de-la-russie-explique-lechec-des-methodes-de-lotan-en-ukraine-1061912200.html

Un Héros de la Russie explique l'échec des méthodes de l'Otan en Ukraine

L'Alliance de l'Atlantique Nord est habituée à faire la guerre à des armées faiblement équipées, affirme un militaire russe. C'est pourquoi les forces...

Les pays de l'Otan se sont habitués à combattre des armées non équipées, c'est pourquoi leurs méthodes échouent et les troupes ukrainiennes essuient de très importantes pertes, a déclaré à Sputnik Roustam Saïfoulline, chef adjoint de l'école supérieure de commandement du génie militaire.Or, "une partie des forces armées de l'Ukraine a suivi une formation dans les pays de l'Otan", a-t-il indiqué.Lorsque l'artillerie et l'aviation sont en action, lorsque de vastes territoires sont minés et la composante blindée est très importante, les manuels de l'Otan deviennent peu efficaces, affirme le militaire. Selon lui, cela mène à de grandes pertes de personnel, puis de matériel militaire et d'armes. 66.000 soldats tués, selon MoscouLe colonel Saïfoulline a été blessé à deux reprises lors de l'opération militaire spéciale en Ukraine et a été décoré du titre de Héros de la Russie.D'après le ministère russe de la Défense, l'Ukraine a perdu, au 5 septembre, plus de 66.000 soldats depuis le début de sa contre-offensive, en juin.

