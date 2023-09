https://fr.sputniknews.africa/20230905/deminage-a-la-chair-a-canon-larmee-de-kiev-seme-des-cadavres-sur-les-champs-de-mines-russes-1061896985.html

"Déminage à la chair à canon": l’armée de Kiev "sème des cadavres" sur les champs de mines russes

"Déminage à la chair à canon": l’armée de Kiev "sème des cadavres" sur les champs de mines russes

Au lieu de donner une formation de sapeur, qui prend du temps, Kiev jette ses soldats sur les champs de mines sans préparation spéciale, comme l’a fait savoir... 05.09.2023, Sputnik Afrique

Les forces armées ukrainiennes jettent leurs militaires sur les champs de mines afin de ne pas perdre de temps à former des sapeurs, a déclaré à Sputnik le colonel Roustam Saïfoulline, élevé au titre de Héros de la Russie pour le courage et l'héroïsme dont il a fait preuve en Ukraine.Selon lui, Kiev utilise une tactique de "déminage à la chair à canon" dans ses tentatives de franchir la ligne de défense russe. Au lieu d'utiliser du matériel du génie, l’armée ukrainienne envoie des fantassins sur les champs de mines et sous le feu de l'artillerie russe, où ils meurent en masse.D’après le militaire, les unités de déminage subissent de lourdes pertes parce que les services de renseignement russes les détectent à temps et que l'artillerie les frappe.Pertes ukrainiennesDepuis le début de sa contre-offensive, en juin, Kiev a perdu plus de 66.000 soldats, a fait savoir le ministère russe de la Défense ce mardi 5 septembre.Selon l’instance, l’ennemi a aussi été privé de 7.600 unités d’équipement militaire en trois mois. Uniquement en août, les forces russes ont abattu plus de 1.000 drones, 159 roquettes de HIMARS et 13 missiles de croisière.

