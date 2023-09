https://fr.sputniknews.africa/20230905/vole-en-eclats-dans-tous-les-sens-la-vulnerabilite-du-char-leopard-pointee-par-un-heros-russe-1061874491.html

"Vole en éclats dans tous les sens": la vulnérabilité du char Leopard pointée par un héros russe

Selon la Défense russe, de juin à juillet, Kiev a subi d’importantes pertes en personnel et en équipement, dont 25 chars allemands Leopard. La vulnérabilité de... 05.09.2023, Sputnik Afrique

Les chars allemands Leopard utilisés par les troupes ukrainiennes volent en éclats sur les mines russes. C’est ce qu’a déclaré dans une interview à Sputnik le colonel Roustam Saïfoulline, élevé au titre de Héros de la Russie pour le courage et l'héroïsme dont il a fait preuve en Ukraine.Selon le militaire, les sapeurs russes "ont suffisamment de mines, suffisamment pour chaque Leopard, pour chaque Bradley".Pertes de KievDe juin à juillet, l’Ukraine a perdu plus de 43.000 hommes et plus de 4.900 pièces d’armement (26 avions, 9 hélicoptères et 1.831 véhicules blindés, dont 25 chars allemands Leopard, 7 chars à roues français AMX et 21 BMP américains Bradley), d’après ce que la Défense russe a publié le 4 août.Problème de blindageMi-août, Forbes a pointé du doigt le problème de blindage des Leopard 1A5:En outre, Elon Musk a mis en doute en juin l’efficacité des Leopard, insistant sur leur vulnérabilité.

