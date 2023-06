https://fr.sputniknews.africa/20230611/comment-le-conflit-en-ukraine-a-fait-le-jeu-du-fabricant-de-chars-allemands-leopard-1059842675.html

Comment le conflit en Ukraine a fait le jeu du fabricant de chars allemands Leopard

Comment le conflit en Ukraine a fait le jeu du fabricant de chars allemands Leopard

Le producteur de chars Leopard Rheinmetall jouit d’une envolée des commandes. Selon le chef de l'entreprise, sa valeur marchande peut bientôt augmenter d’1,5... 11.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-11T12:02+0200

2023-06-11T12:02+0200

2023-06-11T12:02+0200

donbass. opération russe

donbass

donetsk

leopard

allemagne

europe

armes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/18/1058009013_0:0:3261:1835_1920x0_80_0_0_f90c5fc748d8fb59c637dd424853fd2d.jpg

Des chars, dont des Leopard, des armements et bientôt peut-être des systèmes antiaériens, ainsi que des avions. La production du plus grand fabricant de matériel militaire en Europe, Rheinmetall, traverse une croissance sans précédent.Après que peu de contrats ont été signés en 2022, la donne a changé. M.Papperger a établi un lien entre la croissance de la valeur des actions et le conflit ukrainien. Selon lui, pas un seul pays en Europe n'est prêt à repousser une offensive à grande échelle, "les autorités l'ont compris, donc la demande de produits [...] augmente".RND a fait remarquer qu'avant le début du conflit en Ukraine, la valeur des actions de Rheinmetall était inférieure à 100 €. Elle est maintenant de 240 €, ce qui correspond à la valeur marchande de l'entreprise, soit 10,5 milliards d'euros. Depuis décembre 2021, la valeur marchande de Rheinmetall a triplé.Des Leopard pour KievRheinmetall produit, entre autres, des chars Leopard, dont diverses variantes sont fournies à l'Ukraine par des pays européens.En outre, l’entreprise a transféré les systèmes de défense antiaérienne Skynex et Skyranger à Kiev. Au mois de mai, Rheinmetall a conclu un accord de coopération avec Ukroboronprom: ils crééront une coentreprise pour renforcer l'industrie de la défense de l'Ukraine.Les livraisons d’armes occidentales à Kiev ont souvent été dénoncées par les autorités russes. Selon Moscou, cela fait des pays occidentaux des participants au conflit et provoque l’escalade des tensions.Ces derniers jours, la Défense russe a rendu publiques plusieurs images de la destruction d'armes occidentales livrées à Kiev, dont des chars Leopard, dans la zone du conflit ukrainien.

donbass

donetsk

allemagne

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

donbass, donetsk, leopard, allemagne, europe, armes