Leopard, Bradley et Caesar: la Défense montre la destruction d’armes occidentales en Ukraine

Parmi les armes otaniennes détruites durant ces dernières 24 heures par l’armée russe dans la zone du conflit, on retrouve les fameux chars Leopard. La Défense... 10.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-10T17:47+0200

donbass. opération russe

donbass

ukraine

russie

otan

leopard

armes

occident

Le ministère russe de la Défense a dévoilé les images de la destruction d’armes ukrainiennes de fabrication occidentale sur l’axe de Zaporojié.Au total, neuf véhicules blindés ont été anéantis, dont quatre Leopard de production allemande, ainsi que cinq VCI américains Bradley. Un canon automoteur français CAESAR a également été détruit.Les livraisons ne cessent pasDepuis le début de l’opération spéciale russe, les pays de l’Otan ont livré de nombreux armements à l’Ukraine. Par exemple, fin mai, le groupe de contact Ramstein, chargé de coordonner l’aide militaire à l’Ukraine, a débloqué près de 65 milliards de dollars pour soutenir Kiev, selon le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.Moscou a averti l’Occident à de nombreuses reprises que les livraisons d’armes à Kiev faisaient traîner en longueur le conflit et devenaient des cibles légitimes. Comme le soulignait le chef de la diplomatie russe, les États-Unis et l’Otan participent directement aux hostilités, non seulement par ces livraisons, mais aussi par la formation de militaires ukrainiens.

2023

