Défense russe: toutes les tentatives de Kiev de contre-attaques en 24h ont été déjouées

Plusieurs tentatives d’offensive de Kiev ont été repoussées au cours de ces dernières 24 heures sur le front ukrainien, d’après le bilan quotidien de la... 10.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-10T16:24+0200

Les forces armées ukrainiennes ont poursuivi, au cours de ces dernières 24 heures, de vaines tentatives d’offensive sur les axes de Donetsk-Sud et de Zaporojié ainsi que près d’Artiomovsk (Bakhmout en ukrainien), a indiqué ce samedi le ministère russe de la Défense.Durant cette période, la défense antiaérienne russe a abattu un chasseur ukrainien MiG-29 dans la région de Donetsk. Deux missiles de croisière Storm Shadow et dix obus de lance-roquettes multiples HIMARS ont été interceptés. Huit drones ont également été détruits, selon le bilan quotidien du ministère.Près de la ville d’Artiomovsk, cinq attaques de Kiev ont été repoussées. Deux blindés, cinq autres véhicules et deux obusiers D-30 ont été détruits.Pertes de Kiev sur différents axes:

