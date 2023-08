https://fr.sputniknews.africa/20230828/le-principal-probleme-de-la-formation-des-soldats-ukrainiens-revele-par-les-instructeurs-de-lotan-1061693988.html

Le principal problème de la formation des soldats ukrainiens révélé par les instructeurs de l'Otan

Les instructeurs étrangers, qui sont en train de former en Allemagne des militaires ukrainiens, ont déploré une pénurie d'interprètes maîtrisant le vocabulaire... 28.08.2023, Sputnik Afrique

Les problèmes de langue ont apparemment entravé la formation des soldats ukrainiens.Des officiers allemands, néerlandais et danois réunis en Allemagne pour former les militaires de Kiev "ne s'attendaient pas à ce que la pénurie d'interprètes compétents soit le principal problème", relate le Financial Times.Selon la source, les spécialistes sont fournis à la fois par la partie ukrainienne et par les pays occidentaux, mais ils ont tous des problèmes de traduction professionnelle.L'Allemagne n'est pas le seul pays à s'être heurté à ce problème. La situation est similaire au Danemark, où environ huit pilotes ukrainiens et des dizaines de membres du personnel de soutien sont formés au pilotage de chasseurs F-16, d’après le Financial Times.Handicap linguistiqueAprès que les États-Unis ont donné leur feu vert au transfert de F-16 à l’Ukraine, Washington a annoncé avoir décidé de former des pilotes sur le sol américain. Cependant, Karen Kwiatkowski, lieutenante-colonelle à la retraite de l’US Air Force, affirme auprès de Sputnik que la formation linguistique prendra du temps. Elle a ajouté qu’apprendre une nouvelle langue à l’âge adulte "prend souvent plus de temps et présente davantage de défis".

