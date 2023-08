https://fr.sputniknews.africa/20230813/-ils-ne-comprennent-pas-tres-bien-lotan-laisse-les-soldats-ukrainiens-sous-prepares-1061298606.html

"Ils ne comprennent pas très bien": l’Otan laisse les soldats ukrainiens sous-préparés

"Ils ne comprennent pas très bien": l’Otan laisse les soldats ukrainiens sous-préparés

L’Otan ne saisit pas la philosophie du conflit en Ukraine et ne propose pas les formations adéquates aux forces de Kiev, ont déclaré des militaires ukrainiens... 13.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-13T14:59+0200

2023-08-13T14:59+0200

2023-08-13T14:59+0200

international

ukraine

otan

formation

entraînements

instructeurs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101926/54/1019265489_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_70e48b57603ee7b2fdb912dbcd1a3030.jpg

Dialogue de sourds. Le courant ne passe pas vraiment entre les instructeurs de l’Otan et les militaires ukrainiens, qui se plaignent de formations inadéquates, rapporte le site d’information openDemocracy.L’entraînement prodigué est souvent éloigné des réalités du terrain, car les instructeurs de l’Alliance atlantique sont plutôt spécialisés dans les combats urbains, alors que les affrontements sur le front se déroulent plutôt en terrain ouvert, affirme par exemple un sergent-chef de la 41e brigade mécanisée, surnommé "Le Néerlandais".Les instructeurs occidentaux planifient également leur opération "en pensant à un ennemi plus faible", ce qui n’est pas forcément le cas en Ukraine, ajoute le gradé qui a suivi des formations en Allemagne et au Royaume-Uni.Champ de mines de 2 mètresD’autres facettes du conflit ukrainien semblent échapper aux formateurs de l’Otan, comme l’importance du déminage. Alors que la Russie a parfois déployé des mines sur plusieurs kilomètres, des soldats ukrainiens en sont réduits à s’entraîner sur des champs très limités, explique à openDemocracy un autre soldat de la 41e brigade mécanisée.Depuis plusieurs mois, des témoignages remontent sur les formations dispensées par les pays de l’Otan, qui ne seraient pas forcément à la hauteur. Fin juin, des prisonniers ukrainiens avaient déjà pointé du doigt des entraînements prodigués en France, expliquant qu’on ne leur avait même pas appris à appliquer un garrot correctement et à porter les premiers soins aux blessés.Fin juillet, un rapport secret de l’armée allemande avait aussi souligné que les jeunes soldats formés par l’Otan devaient toutefois obéir à des commandants parfois ignorants des standards de l’Alliance, réduisant les efforts occidentaux à néant.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, otan, formation, entraînements, instructeurs