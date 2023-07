https://fr.sputniknews.africa/20230725/un-rapport-secret-de-la-bundeswehr-montrerait-la-situation-au-sein-de-larmee-ukrainienne-1060771454.html

Un rapport secret de la Bundeswehr montrerait la situation au sein de l’armée ukrainienne

L’armée allemande est mécontente du commandement militaire ukrainien et critique sa manière de mener la contre-offensive qui n’a pas apporté de succès en un... 25.07.2023, Sputnik Afrique

La contre-offensive de Kiev n’est pas menée conformément aux plans prévus initialement, et cela en raison des actions erronées du commandement ukrainien, affirme le magazine allemand Bild citant un document secret de la Bundeswehr.Le rapport analyse point par point les erreurs commises par Kiev. Il finit par porter de graves accusations contre les hauts militaires ukrainiens critiquant leur manière de commander les forces armées.Ces actions de l’armée de Kiev ne lui permettent pas d’assurer la suprématie du feu qui est indispensable pour réussir sur le champ de bataille, quel que soit le nombre d’effectifs formés en Occident ou la quantité d’équipements livrés, affirme le rapport.Le document mentionne également une "doctrine ukrainienne de combat": les jeunes soldats ayant obtenu une "formation occidentale efficace", doivent toutefois obéir aux ordres des commandants qui ne sont pas toujours capables d’agir en vertu aux standards de l’Otan. En conséquent, cela réduit à zéro les efforts déployés par l’Occident pour former les militaires de Kiev, conclut le rapport.Pertes sans précédent de blindés étrangersSelon les données rendues publiques la semaine dernière par le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, les pertes de l'Ukraine depuis le début de la contre-offensive le 4 juin se sont montées à environ 3.000 pièces d'équipement et à des dizaines de milliers de soldats.Plusieurs médias occidentaux ont suggéré que l'Ukraine avait subi d'importantes pertes en blindés pendant la contre-offensive. Business Insider rapportait la semaine dernière qu'au moins 34 blindés Bradley avaient été abandonnés, endommagés ou détruits.Le 23 juillet, le Président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré à Vladimir Poutine qu'une quinzaine de chars Leopard et plus d'une vingtaine de véhicules de combat d'infanterie Bradley avaient été anéantis au cours d'un seul combat.

