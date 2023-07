https://fr.sputniknews.africa/20230716/kiev-reconnait-lavancement-des-forces-russes-sur-plusieurs-axes-dans-le-donbass-1060580203.html

Kiev reconnaît l’avancement des forces russes sur plusieurs axes dans le Donbass

Les forces russes avancent dans la région de Kharkov, a avoué la cheffe de la Défense ukrainienne Hanna Maliar. Moscou, pour sa part, confirme la reprise de... 16.07.2023, Sputnik Afrique

Moscou a déclenché une offensive active sur l’axe de Koupiansk, les troupes russes continuent d’avancer près d’Avdeïevka et Maryinka. Les combats acharnés se poursuivent sur ces axes, a déclaré la ministre ukrainienne de la Défense sur sa chaîne Telegram.Selon la ministre, l’armée russe poursuit l’offensive sur les axes d’Avdeïevka et de Maryinka alors que les troupes ukrainiennes essaient de maintenir leurs positions sur les flancs nord d’Artiomovsk (Bakhmout).Peu avant, le Président russe Vladimir Poutine a qualifié les soldats russes de héros qui lancent des attaques inattendues vers Kiev sur certains secteurs du front.La contre-offensive ukrainienne s’enliseKiev mène sa contre-offensive depuis le 4 juin sur les axes de Donetsk-Sud, d’Artiomovsk mais surtout sur celui de Zaporojié. Le commandement ukrainien y a lancé des unités formées par l’Otan et dotées d’équipements occidentaux, y compris des chars Leopard largement médiatisés.Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a constaté le 11 juillet que l’ennemi n’avait atteint son objectif sur aucun des axes. Les pertes ukrainiennes se chiffrent à plus de 26.000 soldats tués et 3.000 unités d'équipement détruites dont 1.244 blindés, 21 avions et six hélicoptères.Parmi les véhicules, figurent 17 chars Leopard, cinq chars français AMX et 12 véhicules de combat américains Bradley, 43 systèmes d'artillerie américains М777 et 46 canons automoteurs polonais, américains et français.Les images de chars Leopard brulés sur le champ de bataille ont provoqué un grand retentissement en Occident. Le fait que les États-Unis envoient d’urgence de nouveaux lots d’armements confirme les pertes considérables essuyées de Kiev.

