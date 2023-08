https://fr.sputniknews.africa/20230823/pres-de-10-des-communications-radio-ukrainiennes-seraient-faites-par-des-etrangers-1061545217.html

Près de 10% des communications radio ukrainiennes seraient faites par des étrangers

Sur le front ukrainien, les spécialistes radio russes disent entendre toujours plus de conversations en langues étrangères. Des militaires venus des... 23.08.2023, Sputnik Afrique

Les spécialistes russes sur l'axe de Zaporojié constatent que dans les écoutes radio ukrainiennes, près de 10% des conversations sont menées en langues étrangères, et ces discours sont de plus en plus fréquents, a indiqué à Sputnik un militaire de la reconnaissance électronique.Le plus souvent, il s'agit de ressortissants des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne et de République tchèque, selon lui.Ces écoutes radio ont permis de comprendre que les "personnes originaires de pays occidentaux" travaillent comme instructeurs et mènent au combat des unités ukrainiennes, selon lui. Il n'est pas encore clair s'il s’agit de militaires de carrière ou de mercenaires.Les Polonais prédominentLa contre-offensive a été lancée par Kiev début juin. Le Président russe estime que cette opération n'a pas été couronnée de succès. D'après les données de la Défense russe en date du 4 août, en deux mois écoulés, l'Ukraine a perdu plus de 43.000 personnes et plus de 4.900 unités d'armes.

