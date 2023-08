Ukraine: cet Américain envoie un message énigmatique avant d'être tué

https://fr.sputniknews.africa/20230822/ukraine-cet-americain-envoie-un-message-enigmatique-avant-detre-tue-1061514060.html

Un quadragénaire américain parti combattre en Ukraine a été tué par un obus fin juillet. Peu avant, il avait promis à son beau-père de lui donner les détails... 22.08.2023, Sputnik Afrique

Un Américain combattant pour l'Ukraine a promis à son père adoptif, peu avant de mourir, de raconter les détails d'une mission apparemment difficile qu'il devait entreprendre, relate le quotidien britannique Daily Mail.Jeff Jones, 48 ans, a été tué le 31 juillet, touché par un obus de mortier explosif à Bakhmout (Artiomovsk en russe), dans la région de Donetsk, ville principalement occupée par les Russes.Une mission énigmatiquePeu avant, il avait envoyé un message à son père adoptif en disant qu'il s'était porté volontaire pour une mission que tous les autres avaient peur d'entreprendre. "Je lui ai envoyé un message, je n'ai jamais eu de réponse. Moins de quatre heures plus tard, j'ai reçu un appel d'une personne avec qui il s'était lié d'amitié disant qu'il avait été tué au combat", a raconté l'homme au Daily mail.Quatre jours plus tard, il a reçu un appel de l'ambassade des États-Unis notifiant que la mort de Jeff avait été confirmée par le ministère ukrainien de la Défense.Fin mai, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a estimé le nombre de mercenaires combattant pour Kiev à 2.500. Fin juillet, il a estimé que les pertes de Kiev lors de la contre-offensive ukrainienne s’étaient élevées à plus de 20.000 hommes rien qu'en juillet.

