Les forces ukrainiennes ont perdu plus de 20.000 hommes rien qu’en juillet, selon la Défense russe

2023-07-31T14:30+0200

Un été sanglant. Empêtrées dans une contre-offensive qui n’avance pas, les forces armées ukrainiennes affichent d’importantes pertes en ce mois de juillet, a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou lors d'une conférence téléphonique avec de hauts gradés.Sur ce seul mois, les forces de Kiev ont perdu 20.824 hommes, a-t-il précisé. Le matériel occidental a aussi souffert, avec 10 chars Leopard détruits, 11 Bradley américains et 50 automoteurs d’artillerie français, allemands ou polonais mis hors course. Preuve que les livraisons à Kiev ne changent pas le cours des opérations et font simplement traîner le conflit en longueur.Les pertes ukrainiennes ont été particulièrement marquées dans la zone de Rabotino ce 26 et 27 juillet, avec plus de 400 militaires ukrainiens et 31 chars mis hors de combat, dont trois Leopard allemands.Dans le même temps, l’armée russe ne s’est pas contentée de défendre mais a pris l’initiative, libérant notamment les localités de Sergueïevka et Kovaleka, dans l’axe de de Krasny Liman.Attaques terroristesDans le contexte de cette contre-offensive infructueuse, Kiev a par ailleurs perpétré plusieurs "attaques terroristes " sur le territoire russe, visant des infrastructures civiles, a déploré Sergueï Choïgou. Moscou a réagi en ciblant spécifiquement les installations militaires d’où partent ces attaques.Ces dernières semaines, Moscou a notamment déploré des frappes et sabotage sur la région russe de Belgorod. Fin mai, un raid raté sur cette zone avait été mené avec des véhicules et armements de l’Otan, mettant Kiev en mauvais posture vis-à-vis de ses alliés. La Belgique avait en particulier marqué sa désapprobation.Le 17 juillet, un attentat avait également été mené contre le pont de Crimée, tuant une fille et ses parents. La circulation avait dû être suspendue.

