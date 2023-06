https://fr.sputniknews.africa/20230604/raid-rate-de-belgorod-la-belgique-veut-des-explications-sur-lutilisation-de-son-armement-1059716172.html

Raid raté de Belgorod: la Belgique veut des explications sur l’utilisation de son armement

La Belgique veut savoir pourquoi les saboteurs entrés dans la région russe de Belgorod ont utilisé des armes de facture belge. Les autorités vont demander des... 04.06.2023, Sputnik Afrique

La Belgique a critiqué l’utilisation de son matériel par les saboteurs ayant lancé un raid dans la région russe de Belgorod. Bruxelles compte demander à Kiev de s’expliquer sur l’utilisation d’armes de facture belge durant cette opération, rapporte le quotidien Le Soir citant une source proche du dossier.Les autorités belges ont bien souligné que les armes livrées à Kiev devaient être utilisées exclusivement par les forces ukrainiennes pour "protéger leur territoire et leur population", et non pour s’aventurer en Russie. Ceci est d’ailleurs spécifié dans les documents accompagnant chaque livraison, explique la source au Soir.Matériel de l’OtanCe 3 juin, le Washington Post avait révélé que les armes et véhicules utilisés pour commettre cette incursion en territoire russe appartenaient bien à des pays de l’Otan. Des blindés américains MRAP ainsi que des fusils de factures belge et tchèque avaient notamment été utilisés par les saboteurs.Une utilisation qui semble mettre mal à l’aise les alliés de Kiev. "Nous ne soutenons pas l’utilisation d'équipements fabriqués aux États-Unis pour des attaques à l'intérieur de la Russie", avait ainsi tenté de justifier un porte-parole du département d'État américain.La région russe de Belgorod avait été le théâtre d’une incursion ukrainienne ce 22 mai. Les militaires entrés en Russie avaient cependant rencontré les défenses russes. Leur colonne de blindés avait été anéantie. Des images de leur destruction avaient été publiées par le ministère russe de la Défense. Plus de 70 terroristes avaient été tués.

