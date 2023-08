https://fr.sputniknews.africa/20230815/ce-mercenaire-irlandais-a-ete-puni-pour-sa-participation-aux-combats-en-ukraine-1061355956.html

Ce mercenaire irlandais a été "puni" pour sa participation aux combats en Ukraine

Un gardien de prison irlandais parti combattre en Ukraine a été limogé par son service pénitentiaire. Désormais, il se bat pour sa réintégration. Les autorités... 15.08.2023, Sputnik Afrique

Le mercenaire irlandais Brian Meagher se bat pour sa réintégration en tant que gardien de prison. De retour d’Ukraine, il a appris qu’il avait été limogé.Selon les autorités pénitentiaires, leur décision de licencier Brian repose sur le fait qu’après avoir pris un congé annuel en juin 2022, il n'a pas repris le travail à l'expiration de sa période de vacances.Le journal indique que le mercenaire se trouvait alors à Kharkov et ne pouvait pas rentrer en Irlande à cause de sa blessure.Un ami de la famille, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que Brian avait organisé des "échanges" dans son travail à la prison pour la période allant de la fin de son congé jusqu'à peu de temps avant qu'il ne soit touché."Donc, ce n'est pas tout à fait vrai de dire qu'il était absent sans permission, il a des documents et des messages pour montrer que c'était le cas."Un avocat engagé pour faire appelUn proche affirme que Brian "ne croit pas avoir fait quoi que ce soit de mal".L'homme de 37 ans, ancien soldat avec 15 ans d'expérience dans les Forces de défense irlandaises, a engagé un avocat pour faire appel de son licenciement.Touché par des éclats d'obus au cœur, à la colonne vertébrale et aux jambes, puis licencié, Brian Meagher est néanmoins un veinard en comparaison avec les 4.845 mercenaires abattus par les forces russes pendant l’opération spéciale en Ukraine recensés par le ministère russe de la Défense.

