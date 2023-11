https://fr.sputniknews.africa/20231118/lafrique-est-le-seul-continent-ou-les-investissements-en-capital-risque-ont-augmente--1063633293.html

L’Afrique est le seul continent où les investissements en capital-risque ont augmenté

Les investissements réalisés par les fonds de capital-risque en Afrique ont atteint 895 millions de dollars au troisième trimestre 2023, enregistrant ainsi une hausse de 28% par rapport à la même période de 2022, rapporte l’agence Ecofin en se référant à un rapport publié le 9 novembre par l'Association africaine de capital-investissement et capital-risque (AVCA).Le continent est la seule zone du monde où les investissements en capital-risque ont enregistré une augmentation à deux chiffres durant le troisième trimestre 2023, selon ce rapport intitulé "Venture Capital Activity in Africa Q3 2023".A contrario, la valeur des investissements en capital-risque a chuté de 15% à l’échelle mondiale, pour s’établir à 73 milliards de dollars. L’Amérique latine a connu un recul de -46%, contre -26% pour l’Amérique du Nord et -8% pour l’Asie. Une légère progression de 1% a été enregistrée en Europe.Le rapport souligne toutefois que 118 transactions ont été recensées en Afrique entre le 1er juillet et le 30 septembre de l’année en cours, ce qui représente une baisse de 28% comparativement à la même période de l’année écoulée.Répartition inégaleD’autre part, la taille moyenne des transactions a atteint 11,9 millions de dollars durant les neuf premiers mois de 2023. Les méga-tours (transactions d'une valeur de 100 millions de dollars ou plus) ont représenté 40% de la valeur totale des transactions de capital-risque recensées au cours de cette même période, précise Ecofin.Dans le même temps, les volumes des transactions impliquant des start-up africaines en phase d'amorçage et en phase de démarrage ont accusé des baisses respectives de -46% et -40% durant le troisième trimestre 2023.Du point de vue de la répartition des investissements par sous-région au cours du troisième trimestre, 61% du total des investissements sur le continent reviennent aux start-up multi-régions. L’Afrique de l’Ouest est en deuxième position avec 13% du montant total. L’Afrique australe (11%), l’Afrique de l’Est (8%), l’Afrique centrale (5%) et l’Afrique du Nord (2%) lui emboîtent le pas.

