Ce pays africain est le plus grand bénéficiaire d’investissements de la BAD

Ce pays africain est le plus grand bénéficiaire d’investissements de la BAD

La Banque africaine de développement a annoncé que son engagement financier dans des projets de développement au Nigeria était le plus important d'Afrique.

Les investissements de portefeuille de la Banque africaine de développement (BAD) au Nigeria ont atteint un montant considérable de 4,4 milliards de dollars, a fait savoir le directeur général du département dans ce pays du continent, Lamin Barrow. Il a fait cette déclaration lors de l’atelier d’examen de la performance du portefeuille pays 2023 à Abuja le 27 octobre.Cela correspond à l’investissement le plus important en Afrique parmi les pays membres régionaux.Ce portefeuille comprend 48 opérations, réparties équitablement entre les secteurs public et privé, selon lui.M.Barrow a aussi félicité le gouvernement fédéral pour ses récents changements de politique, tels que la suppression des subventions aux carburants et l’unification des taux de change, relate le média spécialisé Nairametrics.L’amélioration de la performanceEn outre, il a souligné l’amélioration de la performance du portefeuille depuis l’atelier 2022:Selon lui, cela "est le résultat des efforts collectifs du ministère fédéral des Finances, des agences d'exécution et de la Banque pour réduire les retards de démarrage et de mise en œuvre".En effet, le temps nécessaire pour remplir les conditions d'efficacité du prêt et de premier décaissement tend à être excessif, a-t-il souligné.Néanmoins, M.Barrow a reconnu que la part des retards de démarrage s’est réduite et passée de 32% des opérations signalées en juin 2023 à 28% en octobre 2023. Et elle devrait descendre à 8% d’ici la fin de 2023.

