Voici cinq pays africains qui devraient importer davantage de riz en 2024

En 2024, le Nigeria, le Ghana, le Mozambique, le Burkina Faso et la Sierra Leone prévoient d’augmenter leurs importations de riz pour diverses raisons... 16.11.2023, Sputnik Afrique

Certains pays africains devraient importer plus de riz en 2024, tandis que la production mondiale de cette céréale augmente, selon un classement dressé par Business Insider Africa.Le Nigeria y occupe la première place avec 2,1 millions de tonnes métriques. Cette hausse prévue des importations est conditionnée par l’augmentation de la demande, laquelle est liée à son tour aux prix élevés du riz nigérian et aux problèmes de qualité.Ce pays est suivi par le Ghana avec 800.000 tonnes métriques prévues pour 2024 sur la base d'achats plus importants auprès du principal fournisseur, le Vietnam.Le Mozambique est classé troisième dans cette liste (700.000 tonnes métriques). Les prévisions de ses importations atteignent pratiquement un niveau record en raison d'achats plus importants que prévu auprès du principal fournisseur, l’Inde.Ensuite, c’est le Burkina Faso qui se positionne quatrième (525.000 tonnes métriques). Son cas s’explique par une estimation de production plus faible pour 2022-23 et d'un resserrement des approvisionnements.Enfin, la Sierra Leone devrait importer davantage (450.000 tonnes métriques) en raison d'un rythme d'achats plus lent que prévu en provenance de l'Inde, le plus grand fournisseur de riz de ce pays d’Afrique de l’Ouest.Produit cléLe riz est devenu la source d’énergie alimentaire la plus importante en Afrique de l’Ouest et la troisième d’Afrique dans son ensemble, indique Business Insider Africa. Cet aliment de base est cultivé dans environ 40 des 54 pays du continent, et la culture du riz constitue la principale activité et source de revenus de plus de 35 millions de petits riziculteurs en Afrique.Au total, l’Afrique importe jusqu’à 12,6 millions de tonnes de riz usiné, pour une facture s’élevant à environ 5,5 milliards de dollars par an.Selon le dernier rapport Rice Outlook du Département américain de l'Agriculture (USDA), le commerce mondial du riz en 2024 devrait atteindre 52,85 millions de tonnes (base usinée), soit 345 000 tonnes de plus que les prévisions précédentes.

