La Côte d’Ivoire suspend ses exportations de riz et de sucre

Confronté à une forte inflation, le gouvernement ivoirien a décidé d’arrêter ses exportations de riz et de sucre, jusqu’à la fin de l’année. À l’avenir, le... 21.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-21T12:54+0200

2023-09-21T12:54+0200

2023-09-21T12:57+0200

afrique subsaharienne

côte d'ivoire

riz

sucre

exportations

La Côte d’Ivoire suspend ses exportations de riz local et de sucre, a fait savoir le gouvernement du pays.La mesure intervient "dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie et en vue d’assurer l’approvisionnement régulier du marché national", selon le communiqué du gouvernement daté du 19 septembre.Les restrictions ont pris effet le 18 septembre et seront valables jusqu’au 31 décembre.Denrées essentiellesFace à l’augmentation, plus tôt en septembre, les autorités ont plafonné les prix du riz, du sucre et d’autres produits à la consommation.La production locale de riz dans le pays est estimée à environ 1,1 million de tonnes par an, selon l’Observateur. Cela ne couvre pas l’intégralité de la demande nationale puisque 60% de cette denrée consommée est importé, soit 2,4 millions de tonnes par an.Pour combler cette demande, les autorités envisagent d'accroître leur production de riz blanchi de 27%.

afrique subsaharienne

côte d'ivoire

