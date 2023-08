https://fr.sputniknews.africa/20230813/les-prix-mondiaux-du-riz-proches-du-record-dil-y-a-15-ans-1061296807.html

Les prix mondiaux du riz proches du record d’il y a 15 ans

Les prix mondiaux du riz proches du record d’il y a 15 ans

Le marché du riz est perturbé suite à un moratoire indien et le temps sec en Thaïlande. Les prix ont atteint les niveaux les plus élevés depuis près de 15 ans... 13.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-13T13:17+0200

2023-08-13T13:17+0200

2023-08-13T13:17+0200

international

inde

thaïlande

russie

riz

exportations

moratoire

hausse

prix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0c/05/1044881227_0:57:1920:1137_1920x0_80_0_0_368aeb106362806830d20fd33ecf7287.jpg

Un moratoire indien sur certaines expéditions de riz et le temps sec en Thaïlande ont perturbé le marché alimentaire mondial.Les prix du riz se rapprochent de leur niveau le plus élevé depuis près de 15 ans, dans un contexte d'inquiétude croissante concernant l'offre mondiale. Des conditions météorologiques défavorables en Asie du Sud-Est pourraient avoir un impact supplémentaire sur la production agricole.Selon les données de l'Association thaïlandaise des exportateurs de riz, le prix du riz blanc thaïlandais brisé à 5%, une référence en Asie, a grimpé à 648 dollars la tonne, son niveau le plus élevé depuis octobre 2008, signale Bloomberg.Cela porte l'augmentation des prix à près de 50% au cours de la dernière année.Le riz est vital pour le régime alimentaire de milliards de personnes en Asie et en Afrique, et la flambée des prix pourrait aggraver les pressions inflationnistes et augmenter les factures d'importation, selon le rapport.La dernière menace pour l'approvisionnement vient de la Thaïlande, le deuxième expéditeur. Les autorités encouragent les agriculteurs à passer à des cultures qui nécessitent moins d'eau alors que le pays se prépare à des conditions plus sèches avec le début d'El Nino, a rapporté Bloomberg.Moratoire sur les exportations en Inde et en RussieIl est vrai que toute pénurie potentielle en provenance de Thaïlande pourrait être compensée par une augmentation des expéditions en provenance du Vietnam.Le mois dernier, l'Inde a élargi son interdiction d'expédition pour protéger les approvisionnements nationaux, provoquant des achats de panique dans certains pays.L'Inde est de loin le plus grand exportateur de riz au monde, représentant 40% du commerce mondial, tandis que la Thaïlande et le Vietnam représentent respectivement 15% et environ 14%, selon le département américain de l'Agriculture.Une suspension des exportations de riz et de semoule de riz jusqu’à la fin de l’année pour soutenir le marché intérieur a été également annoncée par le gouvernement russe.

inde

thaïlande

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, inde, thaïlande, russie, riz, exportations, moratoire, hausse, prix