Le marché du riz en danger, un autre pays voit ses récoltes diminuer

Une information en provenance de Thaïlande la semaine dernière pourrait avoir des répercussions mondiales considérables.La Thaïlande, deuxième exportateur mondial de riz, a exhorté les agriculteurs à réduire leurs plantations de riz pour économiser l'eau suite à de faibles précipitations, une décision qui constitue une nouvelle menace pour l'approvisionnement mondial après que l'Inde a interdit les expéditions de riz blanc non basmati.Selon Bloomberg, les agriculteurs de la région clé du centre ont déjà planté la majeure partie de leur riz, mais le gouvernement encourage le passage à d'autres cultures qui nécessitent moins d'eau, selon un communiqué de Surasri Kidtimonton, secrétaire général de l'Office des ressources en eau nationales.Outre de faibles pluies cette année, le pays se prépare à une sécheresse potentielle l'année prochaine avec le début du régime climatique El Niño. Jusqu'à présent, les précipitations cumulées dans la région centrale sont inférieures d'environ 40% aux niveaux normaux et la décision de limiter les semis de céréales vise à conserver l'eau pour la consommation des ménages, selon Surasri Kidtimonton.Un déficit comblé par le VietnamIl est vrai que toute pénurie potentielle en provenance de Thaïlande pourrait être compensée par une augmentation des expéditions en provenance du Vietnam, qui devraient dépasser son objectif pour l'année.Les prix du riz en Asie ont atteint leur plus haut niveau en plus de trois ans le mois dernier après que l'Inde, le plus grand exportateur mondial, a annoncé un moratoire sur certaines de ses expéditions.La consommation mondiale de riz est estimée à 495 millions de tonnes par an, ce qui fait du riz une céréale consommée par 3,5 milliards de personnes. La situation pourrait avoir des conséquences particulièrement graves pour l’Afrique qui dépend fortement des importations de blé et de riz.L'Inde est de loin le plus grand exportateur de riz au monde, représentant 40% du commerce mondial, tandis que la Thaïlande et le Vietnam représentent respectivement 15% et environ 14%, selon le département américain de l'Agriculture.Une suspension des exportations de riz et de semoule de riz jusqu’à la fin de l’année pour soutenir le marché intérieur a été également annoncée par le gouvernement russe.

