La Russie annonce une interdiction temporaire des exportations de riz

Moscou a suspendu, à quelques exceptions près, ses exportations de riz et de semoule de riz jusqu'à la fin de l'année, pour soutenir le marché intérieur, a... 30.07.2023, Sputnik Afrique

Le gouvernement russe a informé sur son site samedi 29 juillet que le Premier ministre Mikhaïl Michoustine avait signé un arrêté interdisant les exportations de riz et de semoule de riz.L'interdiction ne concerne pas les membres de l'Union économique eurasienne (Arménie, Biélorussie, Kazakhstan et Kirghizistan), ainsi que l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie.Le transit international via le territoire russe est également autorisé.Interdiction similaire en IndeLa mesure intervient une semaine après l’interdiction de New Delhi d’exporter le riz blanc non-basmati.Selon le ministère indien de la Consommation et de l’Alimentation, les exportations ont été suspendues en vue de garantir l’approvisionnement intérieur et de maîtriser les prix.En Inde, le prix du riz au détail a augmenté de 11,5% sur un an et de 3% rien qu’au cours du dernier mois.La culture du riz est actuellement en baisse dans le monde. Selon le Centre indien pour l’agriculture durable, de nombreux pays ont réduit la production de cette céréale gourmande en eau et en énergie.

