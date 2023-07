Les pays africains et asiatiques pourraient être affectés par une crise du riz

https://fr.sputniknews.africa/20230706/les-pays-africains-et-asiatiques-pourraient-etre-affectes-par-une-crise-du-riz-1060384770.html

Après la crise des céréales, la crise du riz? Déjà en lutte pour leur sécurité alimentaire, certains pays africains pourraient être affectés par des pénuries de riz. Les prix de cette denrée continuent en effet d’augmenter, atteignant désormais leur plus haut niveau depuis onze ans.Cette hausse des prix se conjugue à une baisse de la production, alors que le riz perd en popularité, comme l’explique à Sputnik G. V. Ramanjaneyulu, directeur du Centre indien pour l'agriculture durable.Les stocks mondiaux de riz devraient connaître un creux tombant à 170 millions de tonnes d’ici 2024, soit un plus bas depuis six ans, selon le département américain de l’agriculture. Les principaux producteurs comme la Chine et l’Inde verront aussi leur stock baisser, tandis que les prix à l’exportation flambent déjà au Bangladesh, en Thaïlande ou au Vietnam.Le passage de la tempête El Nino a également eu un impact sur la production, a déclaré à Reuters Nitin Gupta, vice-président de l'activité riz chez OlamIndia.L’Afrique prend les devantsCertains pays africains continuent cependant de miser sur le riz avec un certain succès. L’Éthiopie a ainsi annoncé que sa production devrait doubler sur le prochain exercice fiscal. Des rendements qui contribuent à faire décoller le secteur agricole, principal moteur d’une croissance prévue à 7,5%.La Côte d’Ivoire a également fait le pari du riz pour renforcer sa sécurité alimentaire. L’ONG WO-HAHA vient ainsi de tester une nouvelle espèce, dans la région de Kong, pour subvenir au besoin de la population locale.L’aggravation de la crise alimentaire sur le continent reste un sujet de préoccupation, particulièrement en Afrique de l’Est. Plus de 30 millions de personnes devraient avoir besoin d’une aide humanitaire en 2023 au Kenya, en Somalie ou en Ouganda, affirmait récemment un rapport de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

