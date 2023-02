https://fr.sputniknews.africa/20230217/une-variete-locale-de-riz-pour-renforcer-la-securite-alimentaire-en-cote-divoire-1057947474.html

Une variété locale de riz pour renforcer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire

Dans une logique d'autosuffisance alimentaire au nord de la Côte d'Ivoire, un projet de production de riz local est en train de prendre forme, selon l'Agence... 17.02.2023, Sputnik Afrique

Un projet de production de riz local est en train d’être testé à Manogota, un village du département de Kong, dans le nord de la Côte d’Ivoire, pour subvenir au besoin de la population dans cette région du pays, relate l’Agence de presse ivoirienne (API).Cette initiative,pilotée par l’ONG WO-HAHA ("Entraide", en tagbana), favorise la culture de plusieurs variétés de riz, dont le riz TBO qui est le plus apprécié des consommateurs.Ce riz made in Côte d’Ivoire tire son appellation des initiales du ministre d’État TénéBirahima Ouattara.Des habitants ont déclaré à l’API que cette variété de riz a des particularités appréciables, notamment sa blancheur, sa bonne senteur et son goût agréable.Selon Ouattara Mamadou, coordinateur du projet rizicole de Manogota, 50 kilogrammes de ce riz peuvent le nourrir pour un mois, ce qui n’est pas possible avec un autre riz.Étendre la productionYaya Koné, le président de l’ONG WO-HAHA, a l’intention de mettre plus de moyens dans la production de cette variété en répartissant les semences entre plusieurs riziculteurs de la région du Tchologo.Ouattara Yacouba, directeur administratif et financier du district autonome des Savanes, s’est rendu récemment sur les site du projet, dans l’optique d’encourager la politique de développement de la riziculture, de l’autosuffisance alimentaire, et de la réduction de l’exode rural dans la région. Il s’est réjoui de cette initiative qui favorisera l’autonomie des femmes et l’insertion des jeunes dans le district autonome des Savanes.Ce projet a permis de récolter cette saison quatre hectares de riz C26 et un autre de la variété TBO.En 2022, l’ONG WO-HAHA a produit plusieurs centaines de tonnes de riz à Manogota, qui ont essentiellement été consommées par les populations locales.

