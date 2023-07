https://fr.sputniknews.africa/20230719/la-guinee-interdit-les-exportations-de-ces-denrees-alimentaires-pour-6-mois--1060628363.html

La Guinée interdit les exportations de ces denrées alimentaires pour 6 mois

La Guinée interdit les exportations de ces denrées alimentaires pour 6 mois

Pour préserver ses stocks et stabiliser les prix, les autorités de transition de Guinée ont décidé de suspendre pour 6 mois les exportations de farine... 19.07.2023, Sputnik Afrique

À partir du 17 juillet, plusieurs denrées alimentaires clés sont interdites à l’exportation en Guinée. Cela est valable pour six mois, selon le ministère local du Commerce.Parmi les produits interdits sont le manioc, le maïs, ainsi que les farines à partir de ces cultures. Le riz, ainsi que les oignons, les pommes de terre, les tomates, les piments, les aubergines, les patates douces et d’autres légumes figurent également dans la liste.Les forces de l’ordre, les douanes et les services du ministère aux Postes frontaliers seront chargés de "l’application stricte" de la mesure.Suspension temporaire des exportationsCe n’est pas la première fois que les autorités de transition procèdent à la suspension temporaire des exportations agricoles afin de stabiliser les prix sur le marché local. Début mars, une interdiction de trois mois a été annoncée concernant des légumes et de la farine de manioc et de maïs. Fin mars, l’interdiction d’exporter pendant un mois le poisson a été actée.En 2022, le taux d’inflation en Guinée était de 10,5%, en diminution par rapport à 2021, quand cet indicateur était de 12,6%, selon les données de la Banque mondiale.

