https://fr.sputniknews.africa/20231101/voici-les-conditions-pour-augmenter-la-production-du-riz-en-afrique-de-louest-1063243341.html

Voici les conditions pour augmenter la production du riz en Afrique de l’Ouest

Les pays d’Afrique de l’Ouest, riches en terres irrigables encore inexploitées, sont en mesure d’augmenter sensiblement leur production rizicole, selon... 01.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-01T09:32+0100

international

afrique subsaharienne

afrique de l'ouest

production

riz

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0c/05/1044881227_0:57:1920:1137_1920x0_80_0_0_368aeb106362806830d20fd33ecf7287.jpg

Alors que le riz constitue une denrée alimentaire de base en Afrique de l’Ouest, les gouvernements déploient des efforts pour augmenter sa production et le placent au cœur de leurs politiques agricoles, rapporte l’agence Ecofin.Dans la région, la consommation moyenne s’élève à 45-55 kg par an et par habitant, soit le double de la consommation moyenne en Afrique subsaharienne.Selon un rapport publié le 27 octobre par Ecofin Pro, la plateforme de l’agence Ecofin dédiée aux professionnels, et intitulé "Plus que jamais, l’Afrique de l’Ouest doit booster sa production rizicole", le marché régional est de loin le plus important du continent du point de vue de la consommation, avec près de 20 millions de tonnes de riz absorbées chaque année.Elle est également la première importatrice du riz sur le continent. Cinq pays de la région (Nigeria, Côte d’Ivoire, Sénégal, Guinée et Ghana) ont acheté 7 millions de tonnes de riz, soit près de 40% du volume total des achats de l’ensemble des pays d’Afrique subsaharienne et l’équivalent de ceux d’une zone comme l’Union européenne. L’essentiel des importations provient de l’Inde, du Vietnam et de la Thaïlande.Les défis à releverBien que la production ait atteint 14 millions de tonnes de riz blanchi durant la campagne rizicole 2021/2022, soit 65% de la production totale de l’Afrique subsaharienne, elle reste insuffisante et les gouvernements s’efforcent de l’augmenter.Le rapport signale que pour y parvenir, les pays d’Afrique de l’Ouest, qui disposent d’un potentiel important en terres exploitables, notamment pour la riziculture irriguée, devraient encore relever 3 grands défis qui pèsent sur l’environnement des affaires et les performances des opérateurs.Il s’agit d’abord d’adopter une politique douanière favorable aux producteurs locaux sans pour autant pénaliser les consommateurs.Ensuite, les pays de la région devraient investir dans le marketing, le packaging et le conditionnement pour commercialiser le riz local.Enfin, les gouvernements devraient renforcer le soutien aux petits riziculteurs.

afrique subsaharienne

afrique de l'ouest

